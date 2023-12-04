BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: 5 Aralık BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 5 Aralık'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 5 Aralık 8 Aralık tarihleri arası raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 30 Kasım 2023 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 5 Aralık kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5 Aralık ile başlayan günde BİM'de; birçok kategoride ürün 8 Aralık'a kadar indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 5 Aralık 2023 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, BİM aktüel 5 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.
5 Aralık BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM'de 5 Aralık'tan itibaren 8 Aralık'a dek geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu