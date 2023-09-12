BİM, çalışanlarını şikâyet etti, sağlık müdürlüğü hastanelere uyarı geçti!

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin (BİM) kendisine gönderdiği şikâyet yazısını dikkate alıp BİM çalışanlarının sık 'iş göremezlik' raporu aldığı gerekçesiyle hastanelere yazı gönderdi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, BİM çalışanlarının sürekli “iş göremezlik raporu” aldığı gerekçesiyle il merkezi ve ilçelerdeki altı hastane ve sağlık merkezine 8 Eylül’de uyarı yazısı gönderdi.

Anka Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin'in haberine göre BİM’in yazısında, “Müdürlüğünüze bağlı bazı hastanelerden ve aile hekimlerinden süreli iş göremezlik raporu aldıkları tespit edilmiştir. Bu durum, rapor alan personellerimizin dışında diğer personellerimizce de suistimal edilmekte, çalışabilir vaziyette olan kişiler de işbu hususu menfaat elde etmeye yönelik alternatif bir yol olarak kullanmaktadırlar” denildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Mert imzalı, “İş göremezlik raporu verilmesi hakkında” konulu 8 Eylül 2023 tarihli yazıda, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 7 Eylül 2023 tarih ve ‘İş görmezlik raporu’ konulu yazısı ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün kamu hastanelerinden, “Bilgilerini ve gereğini rica ettiği” BİM yazısında ise çalışanların sürekli iş göremezlik raporu aldığı ve bu raporu suistimal ettikleri iddiası yer aldı.