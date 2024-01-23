Bin 500 yıllık tarihi yapı MHP’liye teslim

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin elinden aldığı tarihi Fildamı Sarnıcı’nın da MHP Milletvekili Uysal’a kiralandığı öğrenildi. Uysal, Ayasofya kadar eski olan tarihi yapıyı 35 yıl boyunca işletecek.

İsmail ARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir kamuoyundan gizlenen bir ihalesinin daha MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı’na (NEV) gittiği öğrenildi. Yakın zamana kadar konserlerin düzenlendiği, ramazan şenliklerinin gerçekleştirildiği tarihi Fildamı Sarnıcı 1991 yılında Bakırköy Belediyesi’nin mülkiyetine geçmişti. Tarihi Sarnıç, 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralındı.

AYLARDIR GİZLENİYORDU

İstanbul’un en değerli bölgelerinden birinde yer alan Fildamı Sarnıcı için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 19 Eylül 2023 tarihinden “Restorasyon veya onarım karşılığı kiralama işi” adı altında ihaleye çıkarıldı. İhaleyi takip etmek isteyen yurttaşlar ve Bakırköy Kent Savunması üyeleri ihale salonuna alınmadı. Yaklaşık 4 aydır gizlenen ihale sonucuna ise BirGün ulaştı.

Aylardır gizlenen ihaleyi, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin de kurucu vakfı olan Nişantaşı Eğitim Vakfı’nın (NEV) aldığı öğrenildi. 30 Ekim 2023 tarihinde ise sözleşme imzalandı ve 11 bin 644 metrekarelik alanda yar alan tarihi yapının işletme hakkı 35 yıllığı vakfın oldu. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 1964 yılında, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil ettiği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararlarında Fildamı Sarnıcı şöyle anlatılıyor: “Fildamı Sarnıcını Bizans’ın 5-6. yüzyıllarda yaptığı tahmin ediliyor. Veliefendi’deki Fildamı, Bizans İstanbul’unun dört büyük açık sarnıcından bir tanesi. Bizans’ın son dönemlerinde, ordu ve saraya ait fillerin barındırılmış olduğundan dolayı böyle bir ismin konduğu fikri gerçeğe en yakın rivayet olarak kabul edilmiştir. Sarnıç duvarlarının kalınlığı 7 metre, yüksekliği ise 11 metredir. Osmanlılar döneminde, burada ordu ve saraya ait fillerin barındırılmış olduğu fikri ağırlık kazanmıştır. Bizans açık sarnıçlarının günümüze kadar gelmiş en çarpıcı ve en sağlam örneğini oluşturan 127 metreye 76 metre boyutlarındaki Fildamı’nın Bakırköy’deki Magnaura ve Jucundianae saraylarına, bunun yanında Veliefendi hipodromu ve Çırpıcı çayırlarının bulunduğu yerde kurulan Bizans ordugahına su sağladığı düşünülmektedir.”

Levent Uysal

ORMAN ARAZİSİNİ DE ALDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini de yine Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı almıştı. 11 Ekim 2023 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, arazi 21 yıllığına Uysal’ın vakfına teslim edildi. Vakfın dört yıl boyunca ayda 3 bin 240 avro, beşinci yıldan itibaren de 334 bin 800 avro kira ödeyeceği belirtildi.