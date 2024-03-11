Bin 750 liralık bütçeyle ramazan alışverişine çıkan CHP’li Şahan birçok ürünü alamadı

Şişli Belediye Başkan Adayı CHP’li Resul Emrah Şahan, ramazan alışverişine çıktı. Şahan, bin 750 liralık bütçeyle çıktığı alışverişte zorunlu temel gıdaların birçoğunu alamadı. Bazı ürünleri kasada bırakan Şahan, yoksulluğun geldiği noktaya dikkat çekti

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, bin 750 liralık bütçeyle çıktığı market alışverişinde zorunlu temel gıdaların birçoğu eksik kaldı. Yurttaşın yaşadığı ekonomik krize dikkati çeken Şahan, yoksulluğun geldiği noktaya işaret etti.

Şahan, CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Adayı Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir ile ramazan ayı dolayısıyla Şişli’deki bir markete giderek bir haftalık gıda alışverişi yaptı. Yanlarına aldıkları asgari ücretin 10’da 1’ine denk gelen bin 750 lirayı verimli bir şekilde kullanmaya çalışan Şahan ve Demir, alışverişe manav reyonundan başladı. Pırasa, soğan, patates, domates ve fasulye alışverişinin ardından Şahan ve Demir, tavuk ve yarım kilo kıyma alarak kasap reyonunda 650 lira ücret ödedi.

Demir, “Bir haftalık 4 kişiye kişi başı bir sap pırasa aldık. En güzel domates bu ama 100 lira. Soğanın fiyatına baktınız mı? 15 lira” dedi. Bunun üzerine Şahan, “Üç akşamlık yemeğimiz var şu an, o da soğan yeterse. Meyveyi dönüşte alacağız” ifadelerini kullandı. Ramazanın olmazsa olmazı hurma kalitesine göre tezgahlarda yerini aldı, hurmanın fiyatı markette ortalama 190 lira olarak yer aldı. Hurmanın fiyatını yüksek bulan ve bunun üzerine zeytin tezgahına yönelen Şahan ve Demir, zeytin fiyatlarının karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi.

Şahan, “Hurmayı almadık, zeytine geldik ama zeytine bak, et gibi. 349 liraya zeytin var” şeklinde konuştu. Demir ise geçmiş yılların çeyrek altın fiyatlarına ulaşan zeytin etiketlerine bakarak, kuyumcu vitrini benzetmesi yaptı. Yarım kilo zeytin alan Şahan ve Demir, alışverişlerinde bazı ürünler arasında da tercih yapmak durumunda kaldı. Alışveriş sırasında kuşbaşı eti sepete ekleyen Şahan ve Demir, kasada bu ürünü bütçe yetersizliği dolayısıyla bıraktı.

EMEKLİDEN ZAMLARA TEPKİ

Resul Emrah Şahan, sıvı yağ fiyatlarına da tepki gösterdi. Bu sırada Şahan’ın yanına gelen bir emekli ise, “Bugün 214 lira olan yağ bir hafta sonra gel 300 lira. Biz senede bir defa zam alıyoruz ama her gün fiyatlara zam geliyor. Emekliye yapılan zammın değeri kalmıyor ki?” diyerek tepki gösterdi.

Alışverişin sonunda 4 kişilik aileye bir haftalık bin 750 lira yetmedi. Şahan, “Eskiden iftarlarda buluşulurdu, aileler davet ederdi birbirini. Ama bu koşullarda zor” diyerek kent yoksulluğunun komşuluk ilişkilerine de verdiği zararı ortaya koydu. Alışveriş sepetinde meyve, sıvı yağ, tatlı, bakliyat yoktu ama bin 805 lira tuttu. Para yetmeyince kuşbaşı et de kasada bırakıldı.

Öte yandan, İPA verilerine göre; İstanbul’da et-kıyma fiyatı sadece bir ayda yüzde 20,93 arttı, yıllık artış ise yüzde 114,27. İstanbul Üniversitesi’nin araştırmasına göre; “Gelir Dağılımı Dengesizliği” sıralamasında Şişli 12. sırada yer alıyor. Ayrıca, özellikle Kuştepe, İzzetpaşa ve Paşa mahallelerinde derin yoksulluk görüntüsü ön plana çıkıyor. Şahan’ın politikaları içerisinde özellikle bu mahallelere özel sosyal politika vaatleri dikkati çekiyor.

“ŞİŞLİ’DE YOKSULLUĞA KARŞI DAYANIŞMA GÜÇLENECEK”

Diğer yandan, seçim çalışmalarını yürüten Resul Emrah Şahan, derin ekonomik krizi yaşayan yurttaşa yönelik geçimi kolaylaştıracak, dayanışmayı güçlendirecek programların hayata geçirileceğini belirtti. Şahan, “Tüm Şişli sakinlerinin ihtiyaçlarını yakından takip edecek, hiçbir yurttaşın hayat pahalılığı ve ekonomik kriz altında ezilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.