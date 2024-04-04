Bina labirent gibi, çıkışı bulamamışlar

Gayrettepe’deki yangında kulübün bir adet çıkış kapısının bulunduğu ancak uzun, karmaşık koridorları aşmanın imkânsız olduğu ortaya çıktı. Yetkili bir isim "Yüzlerce kişinin aynı anda olabildiği mekanda en az 3 acil çıkış olmalıydı. Çoğu binayı bilmiyor. Labirentte can vermişler" dedi.

Haber Merkezi

Gayrettepe’deki yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ihmaller zincirinin halkaları bir bir ortaya çıkıyor. ‘Masquerade’ adlı kulübün yangın çıkış kapısının bulunduğu ancak çalışanların uzun ve karmaşık adeta bir labirenti andıran mekanda bu çıkışa ulaşamadıkları anlaşıldı. Üstelik çoğu kişinin 900 metrekarelik alanın ayrıntısını da bilmeyen ve muhtemelen gerekli iş güvenliği eğitimi de verilemeyen 29 kişi koridorları aşamadan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

7 ÇALIŞAN SIĞINDIĞI KULİSTE CAN VERMİŞ

Yetkililerden alınan bilgiye göre izinsiz tadilat sırasında binanın giriş kapısına yakın bölgede kaynaktan sıçrayan alev tadilatta kullanılan yanıcı, parlayıcı ve kimyevi maddelerin patlamasına yol açtı. Ardından kolay tutuşan malzemeler aleve aldı. 900 metrekarelik alanda farklı bölümlerde çalışanlar yakın olmasına rağmen alevler nedeniyle giriş kapısına yönelemedi. Arka bölüme kaçmaya çalıştı. Ancak çok azı binanın yapısını bilmiyordu. Çıkış kapısına ulaşmak çok karmaşık koridorlar ve labirent gibi bölmeler nedeniyle kolay değildi. Koşarak kaçmaya çalışsalar da yangın çıkış kapısını bulamadılar. Kısa sürede karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.

Çıkış kapısına ulaşamayan 7 kişinin cansız bedeni sahne arkasında kulis denilebilecek bölmede bulundu. Bu 7 kişinin alevlerden korunmak için buraya sığındıkları yine karbonmonoksit nedeniyle hayatını kaybettikleri anlaşıldı. İlk tespitlere göre kulüpte müşteri gruplarının birlikte oturması için çok sayıda loca inşa edilmeye çalışıldığı anlaşıldı.

YANGIN DJ KABİNİ KESİLİRKEN ÇIKTI

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangın sırasında orada bulunanlardan 12’si kulüp personeliydi. Diğerleri ise tadilat için çalışanlar. Kulüpteki yangının DJ kabinindeki metal aksamın kesilmesi sırasında sıçrayan kıvılcımdan çıktığı sanılıyor. Yangında kulübün DJ’i Gökay Tevlek de hayatını kaybetti. 29 kişinin zehirlenme sonucu öldüğü belirlendi. İki kişinin tedavisi ise sürüyor. Tadilatın yaklaşık iki hafta önce başladığı öğrenildi. Yangın çıktığı sırada bazı çalışanların çalışanların patronlarını aradığı duman nedeniyle etraflarını göremedikleri öne sürüldü.

DİZİ DİZİ OKSİJEN TÜPLERİ

Yangın sonrasında itfaiye ekiplerinin gece kulübü içerisinde yaptıkları soğutma çalışmaları sırasında kaydedilen görüntüler facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde, kulübün girişinde tamamen yanmış olduğu görülürken, girişteki üzeri yanmış 4 oksijen tüpü de dikkat çekti.

Patlamanın ise yangın sonrası görüntülerde girişte görülen oksijen tüplerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kapasitesinin bin 400 kişi olduğu ve haftada 5 bin kişiye hizmet verebildiği öğrenilen gece kulübünün, son etkinliği 9 Mart tarihinde düzenlendi.

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 9’A ÇIKTI

Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi. İş yerinin mesul müdürü İsmet Ş. iş yerinin ortakları Mehmet Memduh C. ve Şehzade Şazi Şekergümüş , muhasebeci Salim A. (39), işletme müdürü Arda Arman P. tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E. (47), metal işleri firma sahibi Çağatay A. ile mobilyacı olmak üzere 8 şüpheli ilk etapta gözaltına alındı. Çalışmaların devamında iş yeri ortağı F.D.'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9 oldu. Şüphelilerden İsmet Ş., Şazi Şekergümüş ve E.E.'nin "kasten yaralama", Salim A.'nın "cinsel taciz", Adda Armağan P.'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Şazi Şekergümüş'ün İstanbul'daki Sortie, Sess, Biber, Anjelique gibi büyük gece kulüplerinin kapı güvenliğinden sorumlu olduğu belirtildi. 1974 doğumlu Şekergümüş’ün kasten yaralamadan suç kaydı bulunan Şekergümüş'ün Masquerade Club’da yapılan tadilata ilişkin önceki gün fotoğraf paylaşıp altına “Yenilemeye devam” cümlesini yazdığı ortaya çıkmıştı.

Şehzade Şazi Şekergümüş

SİCİLİ KABARIK KULÜP

Masquerade gece kulübünün adının geçmişte çok sayıda silahlı saldırı ve cinayetlerle anıldığı ortaya çıktı. Eski adı Discorium olan pek çok kez el değiştiren mekanda yaşanan saldırılardan birkaçı şöyle:

• 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurdu. Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetti.

• 2015 yılı Mayıs ayında kulübe girmelerine izin verilmeyen grup ateş açtı. Bu sırada da İsveçli Maggie Bagdo isimli turist hayatını kaybetti.

• 2016'da kulüpte eğlenen 3 saldırgan, "Geç gelen sipariş" nedeniyle kulüp çalışanlarıyla tartışmış, çıkışta 2 özel güvenlikçiye ateş açıp yaraladı.

• Yine 2016 yılında kulübe silahla girmek isteyen üç kişi ateş açmış güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

• 2023'te ise kulüpte eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Bir vale hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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"KİMSE BUNUN KAZA OLDUĞUNU SÖYLEMESİN"

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ‘Masquerade’ adlı gece kulübündeki tadilatta 29 kişinin yaşamını yitirmesine tepkiler sürüyor. SOL Parti tarafından kulubün önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada yaşananlara şu sözlerle tepki gösterildi: "Artık yeter! Bu yaşanan kaza değil cinayettir. Sorumlular mutlaka hesep verecek."

Aynı zamanda, İstanbul Tabip Odası, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu yaşananlara ilişkin dün bir basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybedenler için olay yerine karanfil bıraktı. Eylemde konuşan Dr. Osman Öztürk 29 işçinin vahşice katledildiğini söyledi. Öztürk "Kimse bunu bize kaza olarak açıklamasın, sorumlu siyasi iktidardır, sorumlu bu iş cinayetlerine izin verenlerdir" dedi. Gayrettepe’de yaşanan katliamın sorumluları hem işletme yetkilileri hem de denetim görevini yerine getirmeyen kamu görevlileridir. Yeni katliamlar yaşanmaması için ‘kâr/kazanç’ önceliği yerine insan hayatını öne alan düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şunları söydi: "Sorumluların hızla belirlenmesi, yargılanması ve en ağır cezalara çarptırılmasının takipçisi olacağız. Kamunun bu süreçteki sorumluluğu olan bütün kamu kurumlarının ve kamu yetkililerinin de bu çerçevede denetlenmesi ve bu anlamda gerekli yaptırımların uygulanmasının da takipçisi olacağız" dedi.