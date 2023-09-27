Binance, Rusya’dan çekiliyor

Kripto para borsası Binance, tüm varlıklarını CommEX firmasına satarak Rusya pazarından çekilme kararı aldı. Kararın gerekçesinin Rusya'da faaliyet göstermenin Binance'nin uyumluluk stratejisiyle uyumlu olmadığı belirtildi. Çıkış süreci ise 1 yıl sürecek.

Ekonomi 27.09.2023 12:08 Giriş: 27.09.2023 12:08

Güncelleme: 27.09.2023 12:13 Kaynak: AA

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