Binanın çatısından ateş açan polis tutuklandı

Sakarya’da, binanın çatısından tabancayla çevreye ateş açan meslekten ihraç polis Taner Tutuş tutuklandı. Tutuş daha önce tüfekle ateş açmak ve kadın arkadaşını rehin almaktan 2 kez tutuklanmış. Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi Eski Hendek Caddesi'nde çeşitli disiplin suçları sebebiyle polislikten ihraç edilen Taner Tutuş, 2 katlı binanın çatısına çıkıp tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Bölge halkının ihbarıyla adrese polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Tutuş, polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edilip binadan indirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuş, çıkarıldığı mahkemede 'Silahlı tehdit' suçlamasıyla tutuklandı. Taner Tutuş’un 2022 yılında Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle sokakta çevreye ateş açtığı, geçen yıl temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde kadın arkadaşını rehin aldığı öğrenildi. Tutuş’un bu suçlardan da tutuklandıktan sonra serbest kaldığı ve yargılanmasının sürdüğü belirtildi.