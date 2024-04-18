Bine yakın insan ölmüştü: Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması bugün!

6 Şubat depremlerinde Hatay'da bine yakın insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans’a ilişkin dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmayla başladı.

6 Şubat depremlerinde bine yakın insanın yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans’a ilişkin dava başladı.

Depremin büyük yıkıma sebep olduğu Antakya'daki Ekinciler Mahallesi’nde ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle satılan Rönesans Rezindans'a ilişkin dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün (18 Nisan Perşembe) görülen ilk duruşmayla başladı.

Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden yurttaşların da yer aldığı duruşmaya rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, Ö.A., M.H.E. ve B.S. ise mevcutlu olarak katıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.