Bingöl'de 2 kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Genç Caddesi'nde de ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bingöl-Elazığ karayolunda gece saatlerinde meydana gelen iki kazada iki kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Kazalardan ilki, saat 04.00 sıralarında Bingöl-Elazığ karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde sürücü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİNCİ KAZADA 4 YARALI

Diğer kaza da gece saatlerinde kent merkezinde Genç Caddesi'nde hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu oldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.