Bingöl'de, bugün eğitime ara verildi

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabaha karşı aniden yoğun kar yağışının bastırdığını belirtti.

Usta, "Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da bir gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.