Bingöl'de kar ve tipi: 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Güncel 23.12.2023 11:13 Giriş: 23.12.2023 11:13

Güncelleme: 23.12.2023 11:18 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İlçede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Fotoğraf: DHA İlçede 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Fotoğraf: DHA