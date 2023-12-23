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Bingöl'de kar ve tipi: 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Güncel
  • 23.12.2023 11:13
  • Giriş: 23.12.2023 11:13
  • Güncelleme: 23.12.2023 11:18
Kaynak: AA
Bingöl'de kar ve tipi: 10 köy yolu ulaşıma kapandı
Fotoğraf: DHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İlçede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Fotoğraf: DHA

İlçede 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: DHA
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