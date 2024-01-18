Bingöl'de ulaşımda kar engeli: 91 yol kapandı

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 91 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile kapanan yolların 78'i ulaşıma açıldı.

Güncel 18.01.2024 09:41 Giriş: 18.01.2024 09:41

Güncelleme: 18.01.2024 09:57 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Bingöl’de İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 91 köy yolundan 78’ini ulaşıma açtı. Kent genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirmişti. Kar yağışının ardından Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan köylerden 91’i ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun bir çalışma yaparak 91 köy yolundan 78’ini ulaşıma yeniden açtı. Kalan 13 köy yolunda çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri, sürücülerin olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda da uyardı.