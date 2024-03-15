Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hareket halinde olan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, etkili olan kar yağışı nedeniyle devrildi. Kazada, otobüste bulunan 18 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Karlıova ilçesinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.