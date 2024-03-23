Bingöl - Diyarbakır kara yolu TIR trafiğine kapatıldı

Bingöl-Diyarbakır kara yolu, bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.35 itibarıyla TIR trafiğine kapatıldı.

Bingöl-Diyarbakır kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR trafiğine kapatıldı.

Bingöl Valiliği, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 21-43 ile 0-9 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16:35 itibariyle TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Öte yandan Bingöl İl Özel İdaresi dün yaptığı açıklamada, kar nedeniyle kent genelindeki 236 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurmuştu.