Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Olayın ardından, bölgede bulunan ve yakınlarının haber alamadığı yurttaşın çığ altında kaldığı değerlendirilerek arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İlerleyen saatlerde şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kalan bir yurttaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün (27 Şubat) akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir kişiye ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi.
1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 sivil toplum kuruluşu arama kurtarma, 7 Sar Arama Kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti.
Çalışmaların ilerleyen saatlerinde çığ altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.