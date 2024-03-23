Binlerce çocuk sokakta çalışıyor

Ülkede gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz sonucu 165 bine yakın çocuk ailesinden koparılma riski ile karşı karşıya. Aile Bakanlığı’nın verilerine göre, sokakta çalıştırılan çocuk sayısının ise 46 bin 754 olduğu öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, Türkiye'deki çocukların içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 itibarıyla 165 bine yakın çocuğu ailesinden koparılma tehdidi ile karşı karşıya bırakan derin yoksulluk, sokakta çalıştırılan çocukların sayısında da artışa yol açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı, “Çocuklar Güvende” ekiplerinin Haziran 2017-Aralık 2023 döneminde yaptığı saha çalışmaları ile sokakta çalıştırılan on binlerce çocuk tespit edildi. Bakanlığa bağlı mobil ekiplerin, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik tarama çalışmasına göre 46 bin 754 çocuğun sokakta çalıştırıldığı tespit edildi.

SUÇA İTİLME RİSKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Çocuk işçiliği ile mücadele” kapsamında Türkiye genelinde 362 mobil ekip oluşturdu. Ekipler çalışmalarına, 12 Haziran 2017 tarihinde başladı. Bakanlık, Haziran 2017’den Aralık 2023’e kadar gerçekleştirilen tarama çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan çocuk sayısının 46 bin 754’e ulaştığı kaydedildi.

Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışmaların ardından bin 521 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı. Toplam 8 bin 881 çocuk hakkında ise eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri alındı. Sokakta çalıştırıldığı belirlenen çocuklardan 14 bin 236’sının ailesi ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yönlendirildi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde 760 çocuk ise ailesinin yanından kurum bakımına alındı.

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AİLELER ÇOCUKLARINA BAKAMIYOR

Türkiye’de yüz binlerce çocuğa ailesi bakamıyor. Öz ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısı, 2024 itibarıyla 164 bin 995 olarak ifade ediliyor. Yoksulluk nedeniyle ailesinden koparılma riski altında olan çocuk sayısı, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2020: 129 bin 422

2021: 141 bin 275

2022: 147 bin 456

2023: 164 bin 995