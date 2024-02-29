Binlerce doktor istifa etmişti: Güney Kore’de görevine dönmeyen doktorlara yasal işlem

Tıp fakültelerinin sayısının artırılması girişimine tepki göstermek amacıyla yaklaşık 10 bin stajyer doktorun istifa ettiği Güney Kore'de işbaşı yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, 10 bin stajyer doktordan sadece 294’ünün kendilerine tanınan sürenin son gününde işe başlatılacağını duyurdu.

Güney Kore'de, tıp fakültelerinin artırılmasına yönelik girişimlere tepki göstererek istifa eden binlerce doktordan yalnızca 294’ü kendilerine tanınan sürenin son gününde işbaşı yaptı.

Güney Kore’de stajyer doktorların, hükümetin üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planını protesto etmek amacıyla greve çıkmasının ardından yaşanan sağlık krizinde doktorlara verilen süre doldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, grevdeki yaklaşık 10 bin stajyer doktordan sadece 294’ünün kendilerine tanınan sürenin son gününde işbaşı yaptığı belirtildi.

Dün stajyer doktorların evlerini ziyaret ederek işe geri dönüş emirlerini elden ileten Sağlık Bakanlığı görevlilerinin bu emre uymayan doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağı ifade edildi.

GÜNEY KORE'DE NE OLUYOR?

Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki yüzlerce doktor, başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde, hükümetin planına karşı "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı" gerekçesiyle protesto düzenlemişti.

Yaşananların ardından ülkede yaklaşık 10 bin stajyer doktor istyifa etmişti. Doktorların istifasının ardından hükümet, "acil durum" ilan etmişti.

Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, basına yaptığı açıklamada, istifaların hiçbirinin kabul edilmediğini, hükümetin doktorların işe dönmeleri için resmi talimat yayımladığını duyurmuştu.



Güney Kore Sağlık Bakanı Cho Kyoo-hong, mart ayına kadar göreve dönmeyen doktorların lisanslarının askıya alınacağını ve haklarında yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı. İşe dönmeyen doktorların haklarında görevi ihmal suçlamasıyla iddianame hazırlanması durumunda tutuklanabileceği kamuoyuna yansımıştı.

Eğitim hastanelerinde görevli stajyer doktorlar, 20 Şubat’ta greve başlamıştı. Krize neden olan grev nedeniyle rutin sağlık hizmetleri aksarken, ameliyat gibi ciddi medikal operasyonların da yapılamadığı açıklanmıştı.