Binlerce yurttaş tiyatroyla buluştu

Berkay SAĞOL

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali son oyununun gösteriminin ardından sona erdi. Festivalin kapanış oyununda İran’dan gelen sanatçılar sahne aldı. New Tenant yani Yeni Kiracı isimli Farsça oyun Türkçe üst yazıyla beraber tiyatroseverlerle buluştu. Festivalde önceki gün Güzelyalı Kültür Merkezi’nde Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı oyunu sahneledi.

Festivalde bu yıl kentin birçok noktasında 26 oyun İzmirlilerle buluştu. Festival; İran, Sırbistan ve Azerbaycan - Nahçıvan’dan olmak üzere yurt dışından 3 ekibi konuk etti. Öte yandan 10 günlük festivalde, “Oyunculuk Atölyesi”, “Geri Dönüşüm malzemeleri ile Mask Yapım Atölyesi” ve ABD’den “Bread & Puppet ekolünde Kukla Yapım ve Oynatım Atölyesi” olmak üzere 3 ayrı atölye İzmirlilerle buluşturuldu.

248 SANATÇI SAHNEDEYDİ

26 oyun ve 3 atölyenin yer aldığı festivale 248 sanatçı ve 7 bini aşkın izleyici katıldığını dile getiren Festival gönüllülerinden olan Filiz Kurt, “TAKSAV’ın gönüllülük temelinde gerçekleştirdiği ve 70 kadar üniversite öğrencisinin sorumluluk üstlendiği Festivalin kapanışı coşkuyla sonuçlandı. Pandemi hariç 2012 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülen Festival’in yaşamında ilk kez tiyatroya giden minik izleyicileri Karşıyaka ve Konak’ta sahneleri şenlendirdi. Veli-Der ile dayanışma kapsamında cıvıl cıvıl yüzlerce çocuk sahneleri doldurdu” dedi.

Kurt, “Sosyal sorumluluk kapsamında oynanan oyunlardan Galenos Tiyatro Topluluğu’nun çoğunluğu hekimlerden oluşan ekibi Yolcular oyununu sergilerken amatör başarıları dakikalarca ayakta alkışlandı. İstanbul ve İzmir ekiplerinin yanı sıra Ankara’dan, Bursa’dan, Samsun’dan, Kocaeli’den 23 tiyatro ekibi sahneleri doldurdu. Bazı oyunlar KHK’lılarla dayanışma için oynanırken, Festivalin açılışında Gezi ve Akbelen direnişçileri, Agrobay ve Sputnik Grevi, Yarımada Talanını Durdur Koordinasyonu özneleri ve Dayanışma Gönüllülerinin mücadelelerine dikkat çekilip, selamlandı. 30. Yılında Madımak Katliamı ve Hrant’ın asıl suçlularının cezasız kalması karşısında sessiz kalınmayacağı da vurgulandı” diye konuştu.