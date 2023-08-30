Bir Afrika ülkesinde daha darbe: Gabon'da bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurdu

Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Nijer'in ardından bir başka Afrika ülkesi Gabon'dan da darbe girişimi haberi geldi.

Uluslararası ajanslara göre bir grup askeri yetkili Gabon'da yönetimi ele geçirdiğini açıkladı. Orta Afrika ülkesinin başkenti Librevil'de silah seslerinin yükseldiği belirtiliyor.

Reuters'ta yer alan habere göre; bir grup üst düzey Gabonlu subay Çarşamba günü erken saatlerde ulusal televizyona çıkarak, devlet seçim kurumunun Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'nın üçüncü dönemi de kazandığını açıklamasının ardından iktidarı ele geçirdiklerini söyledi.

Gabon 24 televizyon kanalına çıkan subaylar, Orta Afrika ülkesindeki tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiklerini söyledi. Subaylar, seçim sonuçlarının iptal edildiğini, tüm sınırların bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını ve devlet kurumlarının feshedildiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Reuters muhabiri, televizyon programının ardından başkent Libreville'de yüksek sesle silah seslerinin duyulduğunu belirtti.

GABON SEÇİMLERİ

Orta Afrika ülkesi Gabon'daki 800 binden fazla kayıtlı seçmen, hafta sonu yapılan seçimlerde yerel milletvekillerini, ulusal meclis üyelerini ve bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmıştı.

Gabon Cumhurbaşkanı 64 yaşındaki Ali Bongo Ondimba, devleti 41 yıldan fazla yöneten babası Omar Bongo Ondimba'dan 2009'da görevi devralmış ve hafta sonu yapılan seçimlerle üçüncü kez seçilmişti.

Seçimlerin ardından oy sayım işlemi devam ederken internetin kısıtlanması, hükümeti ağır eleştirilerin hedefine koymuştu. Oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının uygulanması da muhalefetin eleştirilerine yol açmıştı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulunan muhalefet lideri Ondo Ossa, Ondimba'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​

THY’DEN SEFER İPTALİ

Türk Hava Yolları (THY), Gabon'da parlamento seçimlerinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle bu ülkeye bugün yapılması planlanan seferlerin iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dünkü "TK 587 İstanbul-Libreville", "TK 587 Libreville-Pointe Noire" ve "TK 587 Pointe Noire-İstanbul" seferleri karşılıklı yapıladı.