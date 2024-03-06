Bir AKP’liden Akşener’e: "İmamoğlu’nu sonuna kadar eleştir, bize yarıyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Çatalca’da esnaf ziyareti yaptı. Burada AKP’li olduğunu söyleyen bir kişi, Akşener’e Altılı Masa sürecini hatırlatarak “Masadan ayrıldığınızda çok güzel yaptınız. Neden tekrar masaya gittiniz? Eleştirdiğine üzülmüyorum. Sonuna kadar eleştir. Çünkü AK Parti’ye yarıyor, bize yarıyor bu ama masaya neden geri gittiniz, ona üzüldüm” dedi. Akşener “Seni üzdüğüm için özür dilerim” diyerek AKP’li vatandaşın yanından ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Çatalca ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Akşener’e partisinin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Çatalca Belediye Başkan adayı İsmail İp eşlik etti.

Bu sırada sokaktaki bir yurttaş da yerel gazeteci ve AKP’li olduğunu söyleyerek Akşener’in, genel seçimler döneminde Altılı Masa sürecini hatırlattı. “Şu anda neden İmamoğlu’nu eleştiriyorsunuz? O zaman iyiydi de şimdi mi kötü” diye sordu.

Akşener’in “Şimdi biz bir rekabet yapıyoruz” demesi üzerine yurttaş da “Masadan ayrıldığınızda çok güzel yaptınız. Neden tekrar masaya gittiniz? Ben hayatta sola oy vermiş değilim. Eleştirdiğine üzülmüyorum. Sonuna kadar eleştir. Çünkü AK Parti’ye yarıyor, bize yarıyor bu ama masaya neden geri gittiniz, ona üzüldüm” diye konuştu. Akşener ise “Seni üzdüğüm için özür dilerim” diyerek uzaklaştı.

“HERKESE RAHATSIZLIK VERMİŞİZ”

Daha sonra kahvehaneye de uğrayan Akşener, 3 yıldır esnaf dükkânı gezdiğini belirterek adaylarına oy istedi. Akşener, “İki tarafın derdi de İYİ Parti, Meral Akşener. Yahu sana ne kardeşim? Biz hür ve müstakil olarak yola çıktık. Konumuz ne şimdi? Ben televizyonları izliyorum şimdi, korkunç. 24 saat iki tarafta yoldaşı da candaşı da İYİ Parti aşağı, İYİ Parti yukarı. Arkadaş, siz bizi kötülemeye harcayacağınız vakti seçmeye ulaşmaya harcasanız ya. Gördüm ki herkese rahatsızlık vermişiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemiyorum. Rahatsızlık vermeye devam edeceğim” diye isyan etti.