Bir arada yaşamı inatla ve ısrarla savunalım

SOL Parti, iktidarın Pençe Kilit operasyonlarında yaşamını yitiren askerler üzerinden milliyetçi söylemlerle muhalefete saldırmasına tepki gösterdi.

SOL Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyonunda kaybettiğimiz askerler üzerinden bir kez daha hamaset dolu nutuklarla milliyetçilik yarıştırılıyor. İktidardakiler kendi çizgilerinde durmayan herkesi “terörist” ilan etmeye yeltenerek kendi sorumluluklarının üzerini kapatmaya çalışıyor.

Rejimin faşist baskı ve etnik-mezhepsel ayrıştırmaya dayanan politikaları ve dışarıda onunla bütünleşen cihatçı ve savaşçı çizgisi sorgulanmadan yaşanan acılara sahip çıkmak ve onları sonlandırmanın mümkün olmadığı bilinmelidir. AKP-MHP faşist bloku savaşçı bir dış politikayı rejimin çimentosu haline getirdi. Kuzey Irak’tan Suriye’ye ve Libya’ya kadar Ortadoğu’da ABD’nin yarattığı ölüm çemberinde ülkemiz boğuluyor. Geleceği ellerinden alınmış yoksul emekçi çocukları bu savaşlarda hayatlarını kaybediyor. Yıllardır ülkemizin her yanına düşen bu yangını söndürmek daha fazla savaşla ve ölümle mümkün değildir. İçerde ve bölgede barıştan ve kardeşlikten yana bir politikayı hakim kılmak tek çaredir. Yoksul kerpiç evlere düşen acıyı yüreklerimizin derinliklerinde hisseden bir sorumlulukla ölüm ve kan üzerinde ayakta duran bu iktidara karşı, barışı, kardeşliği ve yaşamı savunalım.”