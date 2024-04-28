Bir ay içerisinde ikinci saldırı: Etiler’deki 'Nusret' et restoranına ateş açıldı

Etiler’de gece saatlerinde Nusret isimli et restoranına motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşun restoranın yanındaki bankaya isabet ederken, restorana herhangi bir isabet olmadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis, peşine düştüğü saldırganın peşinden de ateş açtı. Nusret isimli restoranın Etiler'de bulunan şubesine geçtiğimiz ay da silahlı saldırı düzenlenmişti.

Güncel 28.04.2024 15:20 Giriş: 28.04.2024 15:20

Güncelleme: 28.04.2024 15:28 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: DHA (Arşiv)