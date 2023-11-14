Bir ayda 4. öğrenci intiharı

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler J Blok'ta bir öğrenci odasında yaşamına son verdi. Olayın ardından, polis ve ambulansla birlikte olay yeri incelemenin de alana dahil olduğu bildirildi.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi üniversiteye ait yurt odasında ölü bulundu. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe ailesine baş sağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" açıklaması yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe'deki Hacettepe Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrencinin intihar ettiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Hacettepe Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Beytepe'deki Hacettepe Öğrenci Evlerinde kalan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Üniversite'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

SON BİR AYDA 4 ÖĞRENCİ İNTİHAR ETTİ

Hacettepe Üniversitesi’nde 30 Ekim’de Sıhhiye’deki Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kalan Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan da odasında ölü bulunmuş, Khan'ın intihar ettiği tespit edilmişti.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece, kampüste bulunan yemekhane önünde yaşamına son vermişti. İlköğretim matematik öğretmenliği okuyan R.A'nın cebinden çıktığı iddia edilen 3 sayfalık notta; R.A. geçim sıkıntısı yaşadığını belirtmiş, arkadaşları da bu durumu doğrulamıştı.

Ondan önceki haftalarda, Eskişehir Mükrime Hatun Kız KYK yurdunda Sezen isminde bir üniversite öğrencisi de hayatına son vermişti.