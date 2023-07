Bir belediye başkanı İYİ Parti'den istifa ediyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa edeceğini duyurarak, "Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun" dedi.

Kaya şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz günlerde İncirliova’da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova’nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır. Mesele İncirliova’nın geleceği meselesidir. İncirliova’nın yıllardır beklediği hizmetleri bir an önce alması meselesidir. Bizim amacımız İncirliova’ya hizmetken kimse bizden parti içindeki 'sen ben' kavgalarına susmamızı beklemesin. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olarak İncirliova’nın geleceğini birilerinin kavgası için heba edemem. Çünkü benim tek bir amacım var; İncirliova’ya hizmet etmek. Ben İncirliova’ya hizmet etmek için bu kadar çabalarken birilerinin kavgasıyla uğraşmak zorunda değilim. Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim. Bu zamana kadar var gücümle İncirliova için çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım, yağmurda, selde, iyi günde kötü günde halkımın yanında ve hizmetinde oldum. Yetim hakkı yemedim, çalmadım, çırpmadım. Belediyeye alınan tek bir vidanın dahi hesabını sordum. Milletin parasıyla kimseyi zengin etmedim. Her zaman İncirliova’nın onurunu, şerefini korudum. Ben bu göreve hizmet için geldim. İncirliova’ya hizmet etmek için de var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu sebeple İYİ Parti’nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun."