Bir buçuk yaşındaki kızıyla cezaevine girdi

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 220/6’ncı maddeden ceza alan Nezan Gözen bir buçuk yaşındaki kızı ile cezaevine girdi. Amida Haber’in haberine göre Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde yaşayan Nezan Gözen, katıldığı bir etkinlikten dolayı bir süre önce tutuklandı.

Gözen hakkında, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ve “kamu malına zarar vermek” suçlarından 4 yıl 5 ay ceza verildi. 2 yıl önce tutuklanan Gözen, gebeliği nedeniyle infazı ertelenerek, tahliye edildi. 18 ay infaz erteleme alan Gözen, 6 Eylül 2023’te doğum yaptı. Gözen, 18 aylık infaz erteleme süresi bittiği için, 4 Mart’ta bir buçuk yaşındaki kızı ile birlikte cezaevine gönderildi.