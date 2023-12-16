Bir buçuk yıl sonra aynı maden ocağında göçük

Emek Servisi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Madencilik Limited Şirketi'ne ait madende meydana gelen göçükte 2 kişi öldü, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeni ocağında önceki gün göçük oluştu. Göçük nedeniyle 3 kişinin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İşçilerden Rıfat Salman, kurtarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan'ın cansız bedenleri, ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılarak, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Olayla ilgili tabii adli soruşturma başlatılmıştır. Maden ocağının, yatay seviyede yaklaşık bin metre olduğu ifade edildi. Bunun yaklaşık 700 ila 800 metresinde, içeriden çıkan arkadaşlarımızın ifadesiyle 3-4 metrelik göçük olduğu” dedi. Göçükte hayatını kaybeden 38 yaşındaki işçi Mustafa Karahan'ın cenazesi dün Acıpayam Hisar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Göçüğe ilişkin açıklama yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası, “Madenciler ölmeye, yetkililer hamaset üretmeye devam ediyor” dedi. Açıklamada, “Henüz 23 Kasım’ da Siirt’ in Silvan ilçesinde iki genç maden mühendisinin acıları tazeyken bu haber, bizi bir kez daha derin bir üzüntüye boğdu. Denizli Valisi soruşturma başlatıldığını belirtmiştir. Zannediyoruz ki Vali Bey bizleri hafızasız zannetmektedir. Keza olayın yaşandığı maden ocağında 2022’de de bir göçük meydana gelmiş, yaşanan bu olayda da bir işçi yaşamını yitirmişti. Maden mühendisleri ve işçiler ölmeye; ölemeyen meslektaşlarımızsa yaşanan cinayetlerin müsebbibi olarak gösterilmeye devam etmektedir. Oysa odamızın yıllardır altını çizdiği üzere yaşanan iş kazalarının sebebi işverenlerin kâr hırsında ve çalışma yaşamında özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, esnekleştirme ve denetimsizleştirme politikalarında saklıdır” ifadeleri kullanıldı.