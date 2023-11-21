‘Bir Çift Göz’ Ankara'da izleyiciyle buluşuyor

Türkiye'de gecekondularda yaşayan mülteci çocukların hayatını konu edinen ‘Bir Çift Göz’ isimli film izleyici ile buluşuyor. Ankara'da Eski Metropol Sineması'nda 21 Kasım (bugün) saat 19.00'da gösterime girecek olan filmin yönetmenliğini Hüseyin Kete, müziklerini ise Erdal Güney üstlendi.

Kültür Sanat 21.11.2023 11:00 Giriş: 21.11.2023 11:00

Güncelleme: 21.11.2023 11:07 Kaynak: Haber Merkezi

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Yönetmenliğini Hüseyin Kete'nin, müziklerini Erdal Güney'in üstlendiği "Bir Çift Göz" isimli kısa film izleyiciyle buluşuyor. Ankara Altındağ'da gecekondularda yaşayan mülteci çocukların hayatını konu edinen film, ev içinde yetişkinler gibi davranmak zorunda kalan çocukların sokağa çıktıklarında kendi gerçek rollerini bulmalarını sade bir anlatımla ifade ediyor. Filmin gösterimi, 21 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da Eski Metropol Sineması'nda (MMO - Eğitim ve Kültür Merkezi) saat 19:00'da gerçekleşecek.