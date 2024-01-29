Bir çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı: Evren Demirci isimli erkeğin 111 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara'da sokakta oynayan 8-10 yaş arası dört çocuğu yardım etmeleri bahanesiyle evinin bodrumuna indirip, cinsel istismar girişiminde bulunan ve bir çocuğun cinsel organını ısırarak koparan Evren Demirci isimli erkeğin 111 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Sincan’da 10 Ağustos 2023 günü, yaşları 8 ile 10 arasında değişen dört erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunan ve çocuklardan birinin cinsel organını ısırarak koparan 43 yaşındaki Evren Demirci isimli erkek için istenen ceza belli oldu. Demirci isimli erkeğin 111 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, yaşları 8 ile 10 arasında değişen dört erkek çocuk sokakta oynuyordu.

Aynı mahallede oturan Evren Demirci (43) isimli erkek çocukların yanına gelerek, “Beni bodruma indirin, bana yardım edin” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine çocuklar, Demirci’nin kömürlüğe inmesi için yardımcı oldu. Ancak kömürlüğe indikten sonra Demirci kapıyı kapatıp, çocuklara saldırdı.

Çocuklar kömürlükten kaçmaya çalıştı ancak 8 yaşındaki H.A. kaçmaya çalışırken ayağı demire takıldı. Demirci, küçük çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Demirci tutuklanırken, hakkında 111 yıla kadar hapis istendi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur çocuklardan A.K., “9 yaşındayım. Sokakta oynarken O adam bizi çağırdı, 'Beni aşağı indirin, size lolipop vereceğim' dedi. İndirdik. H.A’nın elinden tuttu, bodruma çekti. H.A kaçmaya çalıştı, ayağı demire takıldı, adam H.A’yı ayağından tuttu çekti, pipisinden ısırdı, biz kaçtık, annesine söyledik. H.A bağıra bağıra dışarı çıktı, polisler geldi” ifadesinde bulundu. Diğer mağdur çocuklar da benzer beyanlarda bulundu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, şüpheli Demirci hakkında ‘basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarında 111 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, küçük çocuğun maruz bırakıldığı eylem nedeniyle yaşamını tehlikeye sokacak basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığının belirlendiği anlatıldı.

İddianamede şüpheli için "cezai ehliyeti tam olduğu belirlenen şüphelinin izah edildiği şekilde üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı" ifade edildi.