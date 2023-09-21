Bir damla kan ile teşhis

Haber Merkezi

Ülkede 700 bin kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığı, günlük hayatı etkiliyor, zihinsel yeteneklerde bozulmalara neden oluyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında açıklama yapan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Alzheimer’in tedavisinde kullanılan ilaçlarda önemli gelişmeler yaşandığını belirterek "Amerikan Sağlık ve İlaç Dairesi (FDA), bir Alzheimer ilacının tam kullanım onayını verdi.

Bu ilaç hastalığın erken dönemindeki hastalarda yaklaşık yüzde 30 ile 35’lik bir hastalık yavaşlaması sağlıyor" dedi. Bu yıl düzenlenen Uluslararası Alzheimer Derneği Kongresi’nde, Alzheimer hastalığı tanısı için kan biyobelirteçleri üzerinde durulduğunu belirten dernek yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Bedia Samancı da özetle şunları kaydetti: “Artık belden su alma işleminin yerine kandan da tanı koyulabilmektedir. Bu durum çok yakında artık ülkemizde de kan alma yoluyla tanı koymanın mümkün olabileceğini göstermektedir. Dikkat çeken bir diğer çalışma ise diyabet hastalarının yıllardır kullandıkları parmaktan kan şekeri ölçümüne benzer bir şekilde basit bir parmaktan kan testi ile Alzheimer hastalığını tespit edebilen araştırma oldu. Rutin kullanıma girdiği takdirde bu yöntem, erken tanı sağlayacak."