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Bir deprem de Gümüşhane’de

AFAD, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 18.12.2023 01:26
  • Giriş: 18.12.2023 01:26
  • Güncelleme: 18.12.2023 01:42
Bir deprem de Gümüşhane’de

Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarındakinden sonra Gümüşhane’de deprem oldu.

Kelkit ilçesinde saat 1.15’te Kelkit ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı. Depremin derinliğiyse 15 kilometre.

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