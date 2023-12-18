Bir deprem de Gümüşhane’de
AFAD, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarındakinden sonra Gümüşhane’de deprem oldu.
Kelkit ilçesinde saat 1.15’te Kelkit ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı. Depremin derinliğiyse 15 kilometre.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:01:15:50 TSİ
Enlem:39.93083 N
Boylam:39.3175 E
Derinlik:15.03 km
Detay:https://t.co/hfFp0YTRID@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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