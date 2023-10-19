Bir dev ihale daha AKP’liye gitti

Kocaeli'nin Körfez ilçesine inşa ettirilecek konutlar için TOKİ tarafından düzenlenen 1 milyar 394 milyon liralık ihalenin oğlu AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Macit Haldız’a verildiği ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP döneminde yüksek maliyetli hemen her kamu ihalesi, “İktidarın makbul gördüğü kişi ya da kişilere para aktarma aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Pazarlık yöntemli ihaleler, “İstenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilirken açık ihale yöntemi kullanılan ihalelerin teknik şartnameleri de katılımı kısıtlayıcı olduğu gerekçesiyle eleştirilere konu oldu. AKP döneminde en maliyetli ihalelere imza atan kurumlar arasında yer alan TOKİ’nin çok sayıda ihalesi, “Kamu ihaleleri yandaşlara veriliyor” iddialarının haklılığını ortaya koydu.

YALNIZCA BİR ŞİRKETTE

TOKİ’nin 7 Eylül’de gerçekleştirdiği, “Kocaeli İli Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi Dördüncü Etap 564 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine tek geçerli teklif verildi. 10 Ekim’de sonuçlanan dev ihaledeki tek geçerli teklifin iktidara yakın bir ismin şirketine ait olması dikkatleri çekti.

Kocaeli’nin en büyük ilçelerinden Körfez’de yapımına devam eden TOKİ konutlarının dördüncü etap ihalesi kapsamında 564 adet konut ve 16 adet dükkan inşa edileceği bildirildi. İlimtepe Mahallesi’ne yapılacak konut ve dükkanların inşaatları ile çevre düzenlemeleri için 1 milyar 404 milyon 991 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı. 7 Eylül’de düzenlenen ihale kapsamında toplam altı şirket ihale dokümanını incelese de kısıtlayıcı hükümler nedeniyle ihaleye yalnızca bir şirket teklif sunabildi.

DEV SÖZLEŞME

İhale komisyonu, ihaledeki tek teklifin Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait olduğunu ilan etti. Kamuoyunda, “AKP’nin müteahhidi” olarak bilinen Macit Haldız’ın sahibi olduğu şirket ile TOKİ arasında 10 Ekim’de 1 milyar 394 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

‘ZENGİN ETTİĞİ İSİM’

AKP’li Haldız’ın şirketinin aldığı ve kayıtlara yansıyan yedi kamu ihalesinin toplam bedeli ise 2 milyar 4 milyon 587 bin TL ile ifade edildi. Kocaeli merkezli gazetelerde, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın zengin ettiği isim” olarak adlandırılan Haldız’ın şirketinin ihale aldığı üç kamu kurumu ve ihalelerin bedeli şöyle:

TOKİ: 1 milyar 769 milyon 861 bin TL

Kent Konut İnşaat (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki): 211 milyon 294 bin TL

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 23 milyon 432 bin TL