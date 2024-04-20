Bir devrimciyi uğurlarken

Erol AKSAKAL

Artvin’in en güzel çocuklarındandı. Şehitlik Köyünde (Mamazimda), 1958 yılında dünyaya merhaba diyen Temel Koç’un hayatı Artvinli onlarca devrimcinin yaşadığının aynısıydı. Daha lise yıllarında başladığı aktif devrimci mücadelesini hasta yatağına düşene kadar aralıksız sürdürdü.

Artvin’de 1975 yılı sonrası ve Lise yıllarında her geçen gün daha da artan faşist saldırılar, polis sorguları ve mahkeme salonları Temel Koç'u, mücadeleye olan bağlığından ve kararlılığından hiç bir zaman vazgeçiremedi.

Artvin’de Devrimci Gençlik Dergilerini okumaya başlayarak geliştirdiği siyasi bilincini, bir Devrimci Yol militanı olarak ve gününün yirmi dört saatini halkın çıkarlarını korumak, savunmak ve güvenliğini sağlamak için sürdürdü. Artvin'in sokak ve mahallelerinden, Ticaret Lisesindeki faşist müdür/polis/öğrenci baskısının kırılması mücadelesinde Temel Koç hep vardı.

1980 yılı Ocak ayında, Arkadaşı Ali Alkan ile birlikte Artvin Ortamahallede bir evde, akşam saatlerinde kuşatıldılar ve sabahın ilk ışıklarına kadar çemberi kırmak için ellerindeki tüm olanakları kullandılar. Ama olmadı. Bir çıkış yolu yoktu. Aralıksız sabaha dek süren çatışma günün ağarması ile birlikte son buldu.

Kanser hastalığına yenik düşen ve altı ay önce kaybettiğimiz Ali Alkan anısına 4 Kasım 2023 tarihinde BirGün Gazetesi’nde yazıda "Ali yanındaki Arkadaşı ile birlikte yakalanır" anlatılan arkadaş Temel Koç'tur.

HER İŞİ GÖREV BİLDİ

Temel Koç, Devrimci öğrenci/gençlik hareketinin Artvin’deki örgütlü yapısında yer almış, ilk birkaç devrimciden birisidir.

Devrimci Gençlik Hareketinden gelip, Devrimci Yol örgütlü yapısı içerisinde olduktan sonra, verilen her görevi eksiksiz yerine getirmiştir. Birlikte olduğu herkese verdiği güven ve her eylemde gösterdiği kararlılık, O'nu hep bir adım önde tutmuştur.

Artvin’de halkın güvenliğini sağlamak, sivil ve resmi faşist saldırıları engellemek, durdurmak ve karşı eylemlerde bulunmak, gelecekteki daha zor ve çetin koşullara bu pratik içerisinde hazırlanarak, mücadele etmek için, oluşturulmuş olan dört kişilik grupla aylar boyunca, şehir merkezinde ve merkez köylerde önemli çalışmalar içerisinde yer aldı.

1980 yılı Ocak ayında tutuklanmasından sonra, düşündüğü tek şey vardı; bulunduğu Artvin cezaevinden bir an önce kaçmak. Kısa bir önce arkadaşları, Özgüç Tuncay, Adnan Keskin ve Necmi Karagülle'nin aynı cezaevinden tünel kazarak kaçmış olmaları nedeniyle alınan olağanüstü önlemler bunun olanağını ortadan kaldırmış ve başka yolların denemesini gerekli kılmıştı.

Artvin’den Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevine nakledilme nedeni "kaçma/kaçırılma şüphesi" olarak kayıt edilir.

Ve 12 Eylül’den sonra açılan Artvin Devrimci Yol Davası sanığı olarak Erzurum Karskapı Askeri tutukevine nakli yapılır.

Yıllarca süren yargılamalar sonunda verilen cezanın Bursa Özel Tip Cezaevinde tamamlanması için Bursa'ya gönderilir.

Cezaevlerinde gördüğü baskı, işkence ve her türlü insanlık onuruna aykırı davranışlar karşısında ayakta kalır ve direnir. Bir gün olsun, inandığı değerlerden vazgeçme ve geri durmayı aklının ucundan bile geçirmedi. Hücrelerde, açlık grevlerinde, hastalıklarla ve ama hep direnmeye geçen on iki yıla yakın cezaevi pratiğinden "alnının akıyla çıkan", yiğit bir Devrimcidir Temel Koç.

Cezaevi sonrasında da hep halkının çıkarlarını önceleyen kişi, grup ve örgütlülükler içerisinde aktif olarak yer aldı. Üyesi olduğu dernek, vakıf, sendika çalışmalarında örgütlü bir militanın, gerektiğinde nasıl bir sempatizana dönüşmesi gerektiği öğretti bizlere. Elinde broşür ve bildiri ile sokaktaydı. Sendika önlüğü ile işyerinde, miting alanındaydı. Pankartı ile basın açıklamasındaydı.

Mücadele içerisinde geçen yılların yorgunluğu sonunda geçirdiği beyin kanaması, dur durak bilmeyen, yerinde duramayan ve ele avuca sığmayan Temel’i yatağa mahkum etti.

Bir buçuk yıla yakın, hastalıkla olan mücadelesini sürdürdü. Doktorlarını bile hayrete düşüren direnme gücüyle, hep iyi olacağı günlerin hayalini kurdu.

14 Nisan Pazar günü mide kanaması ile girdiği yoğun bakımdan Temel Koç'un ölüm haberini aldık.

Temel Koç, bir devrimcinin nasıl yaşaması gerektiğini bizlere gösteren en iyi örneklerden birisidir.

Mücadele ile geçen bir ömre, Artvin’in yiğit evladına saygı ile...