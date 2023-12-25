Bir dolandırıcılık vakası daha: 100 milyon dolarlık 'vurgun' iddiası

Yüksek kar vaadiyle ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın davasıyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir dolandırıcılık olayı daha gündeme geldi. Bir kamu bankasında çalışan Ümit G. isimli kişinin yüzlerce kişiden 100 milyon dolar topladığı iddia edildi.

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin soruşturmalar devam ederken, yeni bir dolandırıcılık olayı daha gündeme geldi.

İstanbul Kadıköy’de bir kamu bankasında çalışan Ümit G.’nin aralarında kendi akrabalarının da olduğu yüzlerce kişiden yüksek kâr vaadiyle 100 milyon dolara yakın para topladığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; durumun yargıya taşınmasının ardından geçen 1.5 yıla karşın henüz iddianame hazırlanmadığı öğrenildi.



Yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıldığını öne süren İbrahim Sabur isimli yurttaş, “Biz kendisi ve ailesini tanıyorduk. Başlarda ödemelerimizi düzenli yapıyordu. Yalnızca Ümit’in akrabaları ve yakınları olarak dahil olmuştuk sisteme. Biz bu paraları onun hesabına atıyorduk o da ‘borç iade’ olarak bize ödeme yapıyordu. Daha sonra bu sisteme dahil olan insanlar arasında bir para akışı sağlamış. 2021 Kasım ayında paraların hesapta olduğunu ancak çok fazla işlem yapıldığı gerekçesiyle bankanın hesabı dondurduğunu söyledi. 6 Mayıs 2022’te üç kişi kendisinden şikâyetçi olduk. Ağustos’ta gözaltına alınmış. İfadesinde bizim dolandırıcılık yaptığımızı iddia etmiş. Sonra da nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmış. Elimizde birçok doküman olmasına karşın serbest bırakılmasını ilginç buluyoruz” dedi.

'BASINA YANSIYINCA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ'



Avukat Abdullah Bişaroğlu, “1 buçuk yıldır şikâyetler ve şüpheli ifadesi olmasına karşın dosyada bir gelişme olmamıştı. Olayın basına yansımasının ardından dosyanın bilirkişiye gönderildiğinin duyumunu aldık. Şu an kendisinin nerede olduğuma dair bir bilgi yok. Ayrıca dosyada da bir gelişme yok. Konuyla ilgili de bir iddianame hazırlanmadı” ifadelerini kullandı.