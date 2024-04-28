Bir elde karanfil, bir elde mahkeme kararı: 1 Mayıs’ta Taksim'e!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, geçmiş 1 Mayıs kutlamalarında yaşamını yitirenleri anmak üzere İstanbul’un üç farklı yerinde bir araya geldi, karanfil bıraktı. Kazancı Yokuşu’nda konuşma yapan sendika temsilcileri, 1 Mayıs’ta Taksim’de olma çağrısında bulundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “1 Mayıs’ta Taksim’de olmak isteyen herkesi bir elinde karanfil, bir elinde bu mahkeme kararıyla Taksim’e yürümeye çağırıyoruz” dedi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise, "Bundan 47 yıl önce nasıl şarkılarla, sloganlarla bu meydanı doldurduysak bu sene de öyle dolduracağız" ifadelerini kullandı.

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul'un üç farklı noktasında emek ve meslek örgütleri, geçmiş 1 Mayıs kutlamalarında yaşamını yitirenleri andı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin gerçekleştirdiği anmaların ilki 11.00’de Kazancı Yokuşu’nda gerçekleşti. Anma programı 12.00’de Şişhane ve 14.00’te Kadıköy’de devam etti. Anmalarda hayatını yitilenler için karanfil bırakılırken bu seneki 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanılacağının altı çizildi.

Emek ve meslek örgütleri 1977 1 Mayıs’ında yaşamını yitiren 34 kişinin anısı için Kazancı Yokuşu’nda bir araya geldi. Yokuşa karanfiller bırakıldı. Sendika ve oda temsilcileri anmada gerçekleştirdikleri konuşmalarda, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olma çağrısında bulundu.

ANAYASAYA SAHİP ÇIKMAK İÇİN

İlk olarak söz alan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hayatını kaybedenleri anarken 1 Mayıs’ta alanlarda olma çağrısında bulundu, “1 Mayıs’ta alanlarda olmak ekmeğine, emeğine sahip çıkmak demektir” dedi.

Çerkezoğlu, Taksim Meydanı’nın gerek Türkiye gerek dünya çapındaki 1 Mayıs kutlamaları açısından sembolik bir değere sahip olduğunu kaydetti. Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasının hukuksuz olduğunu kaydeden Anayasa Mahkemesi kararını eline alarak, “Bu 1 Mayıs’ta tüm işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak isteyen herkesi, bir elinde karanfil, bir elinde bu mahkeme kararıyla Taksim’e yürümeye çağırıyoruz” dedi.

Çerkezoğlu, sözlerini “Anayasa Mahkemesi kararına sahip çıkmak anayasaya sahip çıkmaktır, anayasal düzene sahip çıkmaktır, memlekete sahip çıkmaktır. Ve anayasaya sahip çıkmak, dün olduğu gibi bugün de herkesten daha fazla Türkiye işçi sınıfının görevidir. Mayıs günü tüm işçi emekçileri, tüm sınıf kardeşlerini göreve çağırıyoruz” diyerek sonlandırdı.

ADALET İÇİN

Ardından söz alan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, konuşmasında bu seneki 1 Mayıs’a bir yandan umudun arttığı bir yandan ise yoksulluğun derinleştiği koşullar altında gidildiğini kaydetti. “Yoksulluğun, yolsuzluğun diz boyu olduğu, emeklilerin maaşlarının açlık sınırının ancak yarısına tekabül ettiği, çalışan maaşlarının asgari düzeyde olduğu, ortalama barınma masrafının ortalama bir memur maaşına tekabül ettiği bir ortamda yaşıyoruz” dedi.

İktidarın, derinleşen yoksulluk karşısında mülteci düşmanlığını kışkırttığını söyleyen Koçak, “Biz emekçiler biliyoruz ki yoksulluğumuzun sebebi yoksul mülteciler değil; yolsuzluk, rant ve savaş politikalarıyla, savaş üzerine kurulmuş ekonomik politikalarla bizi yoksulluğa mahkûm eden siyasi iktidarlardır” şeklinde konuştu. Koçak, sözlerini adalete ve anayasal haklara sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta Taksim’de olma çağrısında bulunarak sonlandırdı.

EMİN KORAMAZ'DAN TAKSİM ÇAĞRISI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Mayıs 1977’deki katliamın sorumlularının sonraki yıllarda yaşanan katliamların da müsebbipleri olduğunu vurguladı. Koramaz, şöyle konuştu: “Ülkemiz tarihi katliamlarla yüklü, acılarla yüklü. Bundan 47 yıl önce bu sokakta onlarca arkadaşımız aramızdan aldılar. Canlarımızı almaya hâlâ daha devam ediyorlar. Bu katliamın sorumluları emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileridir, kontrgerilladır. 1977’nin failleri aynı zamanda Sivas’ın failleridir, Maraş’ın failleridir; Suruç’un, 10 Ekim’in failleridir.”

Ardından 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda buluşma çağrısında bulunan Koramaz, “Sevdiklerimizi bizden koparabilirler ancak sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünya düşümüzü bizden alamazlar. Bundan 47 yıl önce nasıl şarkılarla, sloganlarla bu meydanı doldurduysak bu sene de öyle dolduracağız” dedi.

YAŞAM VE YAŞATMAK İÇİN

Koramaz’ın ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına konuşma yapan Başkan Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs’ın önemine dikkat çekti.

Son olarak Türk Dişhekimleri Birliği adına konuşan Tarık İşmen, emeğin yanında durmak üzere 1 Mayıs’ta olacaklarını söyledi. İşmen “İşçileştirilen, emeği sömürülen, emeklilikte sürünmeye mahkûm edilen diş hekimleri ve tüm Türkiye halkları adına burada 1 Mayıs’ta olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bırakıldı, ardından Şişhane’deki anmaya doğru yürüyüşe geçildi. Şişhane’de 1989 1 Mayıs’ında yaşamını yitiren Mehmet Akif Dalcı anıldı, karanfil bırakıldı. Şişhane’de konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, “Daha adil bir dünyanın yolu meydanlardan geçer” diyerek 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olma çağrısında bulundu.

14.00’te ise Kadıköy Söğütlüçeşme’de anma gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi yakınlarında gerçekleştirilen anmada, 1996 1 Mayıs’ında yaşamını yitiren Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Yalçın Levent’in anısına karanfil bırakıldı.