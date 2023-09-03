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Bir erkek trafikte kavga ettiği kişilere ateş ederken kendi eşini vurdu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eşinin trafikte kavga ettiği kişiye silah çekmesini engellemeye çalışan kadın eşinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 03.09.2023 20:22
  • Giriş: 03.09.2023 20:22
  • Güncelleme: 03.09.2023 21:11
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Bir erkek trafikte kavga ettiği kişilere ateş ederken kendi eşini vurdu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eşinin trafikte kavga ettiği kişiye silah çekmesini engellemeye çalışan kadın kaza kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu.

Kızhanım D. olduğu belirlenen kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın zanlısının, trafikte başka bir araç sürücüsüyle tartışan ve yaşanan darbın ardından silahını ateşleyen Kızhanım D'nin eşi  Cevdet D. olduğu tespit edildi.

Eşinin silahı ateşlemesine engel olmaya çalışırken vurulan Kızhanım D, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri zanlı Cevdet D'yi gözaltına aldı, zanlının ruhsatlı tabancasına el konuldu.

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