Bir erkek trafikte kavga ettiği kişilere ateş ederken kendi eşini vurdu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eşinin trafikte kavga ettiği kişiye silah çekmesini engellemeye çalışan kadın eşinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

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