Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında da soruşturma başlatıldı.

Dilan ve Engin Polat çiftiyle başlayan sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sosyal medya fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.