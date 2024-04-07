Bir garip Süper Kupa: Fenerbahçe U19’la sahada

Spor Servisi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında bugün karşı karşıya gelecek. Urfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin karşılaşmayı tamamlaması da gündemde. Ali Koç maç öncesi yaptığı açıklamada birçok seçeneği değerlendirdiklerini gündeme getirmişti.