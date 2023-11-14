Bir gerçeklik sorgulaması

Deniz Burak BAYRAK

Biri ressam biri gazeteci yazar iki başarılı kadın bir araya geliyor, gerçeklik ve sahtelik kavramlarını bitiştiren bir sergi açıyorlar. Dilşad Atasoy ve Oya Doğan’dan söz ediyoruz. Ceren Atasoy’un proje koordinatörlüğünde Sahte Gerçeklik: Oksimoron adını verdikleri sergi bu hafta Lütfi Kırdar İstanbul Antika Sanat Fuarı (IAAF)’na taşınıyor.

Oksimoron; anlamı güçlendirmek için birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılmasıyla oluşan ironi, mizah veya vurgu yapmak için kullanılan ifadelere deniyor. Birçok kavram üzerinden oksimoron yapılabilir ancak sanatçılar sahtelik ve gerçeklik durumlarını irdelemeyi seçmişler. Bir yerde haklılar. Sanallaşan bir dünyada yaşıyoruz; birçok durum için “Gerçek mi acaba?” sorusunu sık sorar olduk. Dilşad Atasoy’un soyut işleri ile Oya Doğan’ın tuval üzeri metinleri bu “sahte gerçeklikler” üzerine bir kontrast yakalıyor.

Sergi üzerine bir yıldır çalışan sanatçılar; kadın, iklim krizi, deprem, küresel salgın, savaşlar, sosyal medya, köksüzleşme, tek tipleşme kısaca “dünyanın dert ettiği” tartışmalı konular etrafında dolanıyorlar. Buradan bakınca işler birçok olay ve duruma referans veriyor. Resimler ile metinlerin disiplinler arası bir oksimorona da işaret edip etmediğini soruyoruz; yanıt aynı anda geliyor: “Aynen öyle!”

Oya Doğan’ın metinlerinin soyut resimleri açıklama gibi bir işlevle üretildikleri gelmesin akıllara. Elbette bir yönlendirme duyumsanıyor ancak bunu Dilşad Atasoy şöyle açıklıyor: “Kişilere hayal etme, düşünme, sorgulama, çıkarım yapma hakkının verilmediği, her şeyin -yalan ya da doğru- açıklandığı bir toplum yapısını da eleştiriyoruz.”

Sergide 21 resim ve 21 yazı, 3 enstalasyon, bir deneyim alanı ve bir adet “Çizemeyen Ressam” isimli bonus resim sergileniyor. Resim ve edebiyatın bu buluşması çok da alışık olmadığımız bir ayrıntı. Tezatları ustaca bir imbikten geçiren ve özgün bir işe imza atan işler göreceğiniz sergi 15-20 Kasım tarihleri arasında görülebilir.