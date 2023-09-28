Bir gün içinde 3 hekim yaşamına son verdi!

TTB, bir gün içerisinde Adana, Adıyaman ve Mersin'de görev yapan 3 hekimin yaşamına son verdiğini açıkladı. Kötü çalışma koşullarına vurgu yapan TTB, çalışma koşullarının sağlığı için mücadele çağrısını yineledi.

Türk Tabipleri Birliği, bir gün içerisinde 3 hekimin yaşamına son verdiğini açıklayarak sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alındığına vurgu yaptı.

TTB'nin sosyal medya hesabından dün (27 Temmuz) yapılan açıklamada, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara'nın yaşamlarına son verdiği kaydedildi.

Sağlık alanındaki güvencesiz çalışma koşullarına vurgu yapılan açıklamada, "Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz" denildi.

Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik.



Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş’i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan… — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 27, 2023

Bu sabah saatlerinde bir açıklama daha yapan TTB, aynı gün içerisinde Mersin'de ismi henüz öğrenilemeyen bir hekimin daha yaşamına son verdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Aynı gün içinde Mersin'de de genç bir kadın hekimin yaşamına son verdiği bilgisine ulaştık. Meslektaşımızın ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Üzgünüz ama öfkeliyiz de! Hekimlik mesleğinin onuru, emeğimizin hakkı, çalışma koşullarımızın sağlığı için; yaşamak ve yaşatmak için mücadele çağrımızı yineliyoruz" denildi.