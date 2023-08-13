Bir günde 6 ilde 6 kişi boğuldu

Sıcak hava nedeniyle serinlemek amacıyla suya giren 19 yaşındaki Bedirhan Cihan, 21 yaşındaki Eren Artar, 30 yaşındaki Suriyeli Muhammed Elali, 18 yaşındaki Abdullatif Beyboğa ve 2 kişi daha boğuldu.

Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek isteyen yurttaşlar, girdikleri suda boğulma tehlikesi ile karşı kalıya kalıyor.

Boğulma olaylarının son yaşandığı kentler Hatay, Elazığ, Antalya, Şanlıurfa, Zonguldak ve Sinop oldu.

ELAZIĞ

Diyarbakır'dan Elazğa'a ailesiyle gezmeye gelen Bedirhan Cihan, Maden ilçesine bağlı Kalemdan köyü yakınlarından geçen Kalemdan Çayı'na serinlemek amacıyla girdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan çalışma sonucu Cihan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çaydan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Maden Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANTALYA

Antalya'nın Serik ilçesinde Boğazkent Halk Plajı'ndan denize giren 21 yaşındaki Eren Artar'ın bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Artar'a, sahilde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Artar, kurtarılamadı. Artar'ın cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü. Artar'ın ikiz kardeşi ile Boğazkent'teki bir otelde çalıştığı öğrenildi.

HATAY

Hatay'ın Payas ilçesinde Karacami Mahallesi sahilinden denize giren Suriye uyruklu Muhammed Elali (30), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Elali'nin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Konuklu Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdullatif Beyboğa, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, kanalda yaptığı aramada Beyboğa'nın cansız bedenini buldu.

Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta Kızlar Plajı’nda serinlemek için denize giren R.Ü. isimli kişi, dalgaların arasında çırpınmaya başladı. R.Ü'nün çırpındığını gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar R.Ü.’yü denizden kurtararak bota çıkardı. R.Ü., botla sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.Ü. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.Ü. kurtarılamadı.

SİNOP

Kastamonu'dan tatil için ailesiyle Sinop'a gelen M.Y. (28) Akliman mevkisinde denize girdi. M.Y'nin gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi. Deniz polisi ve cankurtaranlar M.Y'yi denizden çıkarttı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y'nin hayatını kaybettiği belirtildi.