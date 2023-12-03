Bir haftada Ece Ronay’ın adının geçtiği üç silahlı saldırı!

Dilan ve Engin Polat vakası, tüm gözlerin ‘güzellik merkezlerine’ çevrilmesine neden olmuşken kendisi de bir güzellik merkezi sahibi olan sosyal medya ünlüsü Ece Ronay’ın adının geçtiği üç silahlı saldırı vakası sadece bir hafta içinde gerçekleşti. Son saldırı, Ece Ronay’ın ‘güzellik merkezi’neydi.

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İktidarın politikalarıyla adeta bir ‘suç cenneti’ne dönüşen ülkede sokaklar da mafyatik hesaplaşmaların arenası haline gelmiş durumda. Son olarak sosyal medya ünlüsü Ece Ronay’ın adının geçtiği üç silahlı saldırı gündeme geldi. Saldırıların ilkinin geçen günlerde gerçekleştiği öğrenilirken diğer ikisi ise son iki günde yaşandı.

ESKİ EŞİNİN İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI

Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir, geçen salı günü katıldığı canlı yayında, İstanbul Kurtköy’deki iş yerinin kurşunlandığını açıkladı. Canlı yayına bağlanan Ece Ronay ise, söz konusu iş yerinin kendisi tarafından mı kurşunlatıldığı sorusuna “Kesinlikle hayır” yanıtını verdi. Ronay, sosyal medya hesabından da saldırının sorumluluğunu reddettiği ve Mehmet Bilir’i hedef aldığı bir dizi paylaşım yaptı.

BİR GÜN ÖNCE BAHSETTİ, ERTESİ GÜN KURŞUN YAĞDI

Önceki gün akşam saatlerinde ise, Ece Ronay’ın önceki gün ismini andığı bir oto galeri kurşunlandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Başlarına motosiklet kaskı takılı halde caddeye gelen 2 kişi, cep telefonuyla video çekimi yaptıktan sonra Muhammet Aka'ya ait olduğu belirtilen oto galeriye kurşun yağdırdı. Olay sonrasında birinin "Kaan Akkuş ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" diyerek galeriye kurşun sıktığı anların görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Olayın ardından ise sosyal medya ünlüsü Ece Ronay’ın, olaydan 1 gün önce bir video paylaştığı ve kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia ettiği görüldü. Ece Ronay'ın paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" dediği görüldü.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı galeri sahibi Muhammet Aka ise, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.

SON OLAY: ECE RONAY’IN ‘GÜZELLİK MERKEZİ’ KURŞUNLANDI

Son olay ise dün akşam gerçekleşti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı.

Olay, sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Fotoğraf: DHA

İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

SARIYER’DE DE BİR ‘GÜZELLİK MERKEZİ’NE KURŞUN YAĞDI

Bir yandan Ece Ronay’ın adının geçtiği bu olaylar yaşanırken diğer yandan da Ece Ronay’ın güzellik merkezinin kurşunlandığı gece İstanbul Sarıyer’de de farklı bir güzellik merkezi kurşunlandı.

"La Chance Beauty Center" isimli güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis çalışma başlattı.

GÜZELLİK MERKEZLERİ NEDEN KURŞUNLANIYOR?

Türkiye, son yıllarda birçok defa ‘güzellik merkezi kurşunlandı’ haberlerine muhatap oldu. Son olarak Dilan Polat ve Engin Polat’ın kuşku yaratan aşırı zenginleşmesi dikkatleri çekmiş, ikilinin açtıkları güzellik merkezi üzerinden kara para aklandığının ortaya çıkmıştı. İki isim, haklarında açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.