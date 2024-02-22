Bir hakimin hukuk mücadelesi: Erdoğan’ın adaylığına itiraz başvuruları başına iş açtı

Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanı olamayacağı yönünde başvurular yapan Hakkari hakimi Ahmet Çakmak meslekten atıldı. Çakmak’ın hukuk mücadelesi ve yaptığı başvuruları engelleme çabalarıysa akıllarda kalacak nitelikte.

28 Mart 2023’te AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa’ya göre yeniden aday olamayacağı yönünde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçe veren hakimin ‘başına gelmeyen kalmadı.’

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre sürüldüğü Hakkari’de hakimlik yapan Ahmet Çakmak, YSK’ya verdiği dilekçede Anayasa’nın 101. Maddesi’ne atıf yaparak Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanı olamayacağı için adaylığının reddedilmesini istedi.

BAŞVURUSU YOLDA KAYBEDİLDİ

YSK bu talebi reddedince iç hukuk yolları tükendiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak isteyen Çakmak, bu kez PTT’nin uygulamasına takıldı. Yargının iktidarın emrinde olduğunu, bağımsız karar alamayacağını örneklerle anlatan Çakmak, bu başvuru dosyasını PTT’ye verdi. Ancak bu posta yolda kayboldu. 29 Mayıs’ta Çakmak’a yanıt veren PTT, postanın yolda kaybolduğunu iddia etti ve 500 lira tazminat ödedi.

Yine vazgeçmeyen hakim Çakmak, 20 Haziran’da yani seçimlerden sonra AİHM’e dilekçesini yollayabildi. Aynı gün daha önce PTT’nin ‘yolda kayboldu’ dediği gönderi de AYM’ye ulaştı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Ahmet Çakmak’ın bu hukuki başvuruları başına bela oldu. İktidar basınınca hedef gösterilen Çakmak’a soruşturma başlatıldı ve meslekten ihraç edildi. Haberi aktaran Terkoğlu’na göre HSK tarafından meslekten atılan hakim Çakmak’a atfedilen suçlar ise ‘uydurma’ niteliğinde.

Erdoğan hakkındaki başvurularıyla gündeme gelen Çakmak, önceki görev yerlerinde adliyedeki resmi aracın özel işlerde kullanılmasına karşı çıkmasıyla başlayan tartışmalar ve bu cezaya itiraz ederken yaşadığı olayları Güldür Güldür Şov’un parodilerine benzetmesiyle ikinci kez yer değiştirme cezası aldı. Öyle ki Çakmak’ın tutanaklarda bold karakter kullanması dahi suçlamaya dönüştürüldü.

Bunun dışında Çakmak’ın, Akçakale Adliyesi’nden 810 kilometre uzaktaki Vezirköprü Adliyesi’nde geçici görevle gönderilerek birkaç saat sonra işbaşında olması istendi.

Dün, hâkim Çakmak’ın HSK’ye yaptığı itiraz Genel Kurul’da görüşüldü. Ancak savunması dahi tutanaklara geçiremedi.