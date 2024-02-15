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Bir ilde daha simit ve ekmeğe zam geldi

Bilecik’te simit ve ekmeğe zam geldi. 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL, 250 gram ekmek fiyatı 10 TL oldu.

Ekonomi
  • 15.02.2024 10:52
  • Giriş: 15.02.2024 10:52
  • Güncelleme: 15.02.2024 10:59
Bir ilde daha simit ve ekmeğe zam geldi
Fotoğraf: AA

Bilecik’te artan maliyetler sonrası ekmeğe zam geldi.  2 TL olan 200 gram ekmek 8 TL oldu.

Bilecik Yarın Gazetesi'nin aktardığına göre; zamlanan fiyatlarla beraber, 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL, 250 gram ekmek fiyatı 10 TL oldu.

Poğaça ve simitin fiyatı ise 10 TL oldu.

Zamlı fiyatların bugünden (15 Şubat Perşembe) itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

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