Bir ilde daha simit ve ekmeğe zam geldi
Bilecik’te simit ve ekmeğe zam geldi. 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL, 250 gram ekmek fiyatı 10 TL oldu.
Bilecik’te artan maliyetler sonrası ekmeğe zam geldi. 2 TL olan 200 gram ekmek 8 TL oldu.
Bilecik Yarın Gazetesi'nin aktardığına göre; zamlanan fiyatlarla beraber, 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL, 250 gram ekmek fiyatı 10 TL oldu.
Poğaça ve simitin fiyatı ise 10 TL oldu.
Zamlı fiyatların bugünden (15 Şubat Perşembe) itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
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