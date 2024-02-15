Bir ilde daha simit ve ekmeğe zam geldi

Bilecik’te simit ve ekmeğe zam geldi. 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL, 250 gram ekmek fiyatı 10 TL oldu.

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Fotoğraf: AA

Bilecik’te artan maliyetler sonrası ekmeğe zam geldi. 2 TL olan 200 gram ekmek 8 TL oldu. Bilecik Yarın Gazetesi'nin aktardığına göre; zamlanan fiyatlarla beraber, 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL, 250 gram ekmek fiyatı 10 TL oldu. Poğaça ve simitin fiyatı ise 10 TL oldu. Zamlı fiyatların bugünden (15 Şubat Perşembe) itibaren geçerli olacağı öğrenildi.