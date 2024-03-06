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Bir kişi, Erdoğan konuşurken mitingde önüne bayrak serip namaz kıldı

Elazığ'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı.

Güncel
  • 06.03.2024 19:55
  • Giriş: 06.03.2024 19:55
  • Güncelleme: 06.03.2024 20:09
Kaynak: iHA
Bir kişi, Erdoğan konuşurken mitingde önüne bayrak serip namaz kıldı
FOTOĞRAF: İHA

Elazığ'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı.


Erdoğan bugün Cumhuriyet Meydanı’nda seçmenlerine seslendi. AKP'liler saatler öncesinde miting alanına geldi. Bu sırada akşam ezanı okununca bir kadın, önüne koyduğu Türk bayrağı ile kalabalık arasında namaz kıldı.  

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