Bir köy kara gömüldü

Haber Merkezi

Muş’ta 1800 rakıma sahip Yukarıyongalı köyü beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı, tek katlı yapıların çatısına kadar ulaştı. Ev, ahır ve odunluk girişleri de ‘kardan tüneller’e dönüştü. Eyyüp Omur, "3 gündür köyümüze kar yağıyor. 3-4 aya kadar hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz" dedi. Ömer Çamtosun ise "Kar yağdığı zaman evlerimizi bulmakta neredeyse zorlanıyoruz" diye konuştu.

Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşayan görme engelli kanser hastası Mirbahattin Ayaz da karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı. Yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Erzincan-Sivas güzergahındaki Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinin de de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.