Bir milyar TL’yi havaya saçtılar!

Vergi artışlarıyla bütçeyi toparlamaya çalışan iktidarın tasarruf tedbirleri yine sözde kaldı. Ekonomi yönetimi dış kaynak bulmak için ülke ülke dolaşırken, bir aylık uçak kiralama harcaması 1 milyar 68 milyon TL’yi buldu.

Havva GÜMÜŞKAYA

AKP iktidarı, tasarruf genelgesine rağmen harcamalarında hız kesmedi. Vergi oranlarındaki artışın etkisiyle temmuz ve ağustosta fazla kaydedilen bütçe, eylülde yeniden açık verdi. Açığın en büyük kaynağını ise cari transferler, personel giderleri ve faiz harcamaları oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi eylülde 129,2 milyar TL açık verdi. Bütçe giderleri 570,5 milyar TL, gelirleri ise 441,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde 512,6 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi geçen yıl aynı dönemde 45,5 milyar TL açık vermişti.

Eylül'de cari transferler bir önceki yıla göre yüzde 88 artışla 212 milyar TL'ye çıktı. Görevlendirme gideri adı altında kamu teşebbüslerine toplamda 69,4 milyar lira transfer edilirken sadece yurttaşın kullandığı doğalgazı sübvanse eden BOTAŞ'a yapılan transfer 14 milyar TL oldu.

Personel giderleri eylülde yıllık yüzde 118,5 artarak 134,4 milyar TL, faiz giderleri ise yüzde 113,7 artışla 70,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK HARCAMA KALEMİ UÇAK KİRALARI

Ekonomi yönetiminin seçim sonrası dış kaynak için sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkması uçak kiralarına ödenen tutarları arttırdı. Geçen ay kiralık uçak ve helikopter için 1 milyar 68 milyon TL harcandı. Ek bütçenin kabul edildiği temmuz ayı itibarıyla hem para arayışı hızlandı hem de uçak kiralarına ödenen tutar katlandı. Uçak kiraları için harcanan tutar kira harcamaları içerisindeki en büyük kalemi oluşturdu. Ocak- Eylül döneminde Hazine’nin kasasından çıkan toplamda 3,7 milyar lira uçak kiralarına ödendi.

Kira harcamaları kaleminden araçlar için de yılbaşından bu yana 1,9 milyar lira ödendi.

TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ ARTTI

Temsil ve tanıtım giderleri adı altında ise başlangıç ödeneğinin yüzde 87’si Ocak-Eylül döneminde harcandı. Kamu bütçesinden yılbaşından bu yana 910,7 milyon lira temsil ve tanıtım harcamalarına gitti. Seçim döneminde propaganda aracı olarak kullanılan bu kalemin başlangıç ödeneği 1,5 milyar liraydı. En yüksek harcamalar ise nisan, mayıs ve ağustos aylarında yapıldı.