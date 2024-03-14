Bir olalım, talana geçit vermeyelim

Tokat’ın Günçalı Köyü’ndeki maden faaliyetleri Alevilerin kutsalı olan Çal Baba’ya da zarar veriyor. Sanatçı Evcimen, köylülerle birlikte klip çekerek mücadele çağrısı yaptı.

Sibel BAHÇETEPE

Halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, Tokat’ın Günçalı köyünde yapılmak istenen maden arama faaliyetine karşı bir klip çekti. Alevi yurttaşlar için kutsal sayılan Çal Baba ziyareti ve köylerini korumak için mücadele edeceklerini söyleyen Evcimen, "Bu kıymetli topraklar ve orman bütünlüğünü korumak için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Günçalı, Killik ve Çayören köylerinde yapılmak istenen maden arama faaliyetlerine karşı köylüler hukuki mücadele ve nöbete başlamıştı. Köylerinde her türlü maden araması için izin belgesi aldığını söyleyen bölge halkı, 14 Mayıs 2023’teki seçim sabahı HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş.’nin ekipman ve sondaj makineleri ile Günçalı Köyü’ne giderek kazı işlemi başlatmak istediğini söylemiş, ardından ikinci bir maden şirketi olan Zeni Madencilik’in de arama yapacağı bilgisine ulaştıklarını kaydetmişti.

KLİPLE DESTEK

Günçalı köyünden olan halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen de maden şirketlerinin hedefindeki doğa katliamına karşı durmak için ‘‘Çal Baba’’ adlı bir türkü seslendirdi. Klipte köy halkı da yer aldı. Alevi kurum ve kuruluşlarına, yaşam savunucularına ve sanatçı dostlarına çağrıda bulunan Evcimen, şunları söyledi: ‘‘Çal Baba ziyaretimiz bizim için çok önemli. Bu kutsal mekanı koruduk, korumaya devam edeceğiz, talancılara asla izin vermeyeceğiz. Bütün sanatseverleri Alevi önderleri aydın insanları bu konuya duyarlı tüm dostları desteğe çağırıyoruz.’’