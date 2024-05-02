Bir rakı grubuna zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Buna göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik 995 liraya, Beylerbeyi Teragold 70'lik ise 895 liraya yükseldi.

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