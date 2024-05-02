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Bir rakı grubuna zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Buna göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik 995 liraya, Beylerbeyi Teragold 70'lik ise 895 liraya yükseldi.

Güncel
  • 02.05.2024 11:34
  • Giriş: 02.05.2024 11:34
  • Güncelleme: 02.05.2024 11:45
Bir rakı grubuna zam geldi

Yerel seçimlerin ardından başlayan zam fırtınası alkollü içeceklere de yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini açıkladı.

Aybaş'ın açıklamasına göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik rakının fiyatı 995 liraya çıktı.

Beylerbeyi Teragold 70'lik ise 895 liraya yükselirken Beylerbeyi Göbek 100'lük rakının fiyatı 1350 TL'i buldu.

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