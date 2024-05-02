Bir rakı grubuna zam geldi
TBYD Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Buna göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik 995 liraya, Beylerbeyi Teragold 70'lik ise 895 liraya yükseldi.
Yerel seçimlerin ardından başlayan zam fırtınası alkollü içeceklere de yansımaya devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini açıkladı.
Aybaş'ın açıklamasına göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik rakının fiyatı 995 liraya çıktı.
Beylerbeyi Teragold 70'lik ise 895 liraya yükselirken Beylerbeyi Göbek 100'lük rakının fiyatı 1350 TL'i buldu.
Beyler beyi rakıya #ZamGeldi zamsız günümüz yok artık. pic.twitter.com/v1c9jpEjqW— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 2, 2024