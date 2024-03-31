Bir rakı grubunda zam bekleniyor: 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan bir rakı grubuna 1 Nisan'dan itibaren yaklaşık yüzde 5 oranında maliyet zammı geleceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Seçimin ardından birçok kalemde fiyat artışı beklenirken bir rakı grubundan zam haberi geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından Saki Rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 maliyet zammı geldiğini açıkladı.
Zamlı fiyat 1 Nisan itibari ile geçerli olacak.
Erol Dündar paylaşımında "Saki Rakı’ya zam geldi. Maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli. Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız?" dedi.
Saki Rakı’ya #ZamGeldi maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli.— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 30, 2024
Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız ? pic.twitter.com/dFy89PlW3S