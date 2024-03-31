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Bir rakı grubunda zam bekleniyor: 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan bir rakı grubuna 1 Nisan'dan itibaren yaklaşık yüzde 5 oranında maliyet zammı geleceğini duyurdu.

Güncel
  • 31.03.2024 14:22
  • Giriş: 31.03.2024 14:22
  • Güncelleme: 31.03.2024 14:37
Kaynak: Haber Merkezi
Bir rakı grubunda zam bekleniyor: 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak
Fotoğraf: Freepik

Seçimin ardından birçok kalemde fiyat artışı beklenirken bir rakı grubundan zam haberi geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından Saki Rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 maliyet zammı geldiğini açıkladı.

Zamlı fiyat 1 Nisan itibari ile geçerli olacak.

Erol Dündar paylaşımında "Saki Rakı’ya zam geldi. Maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli. Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız?" dedi.

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