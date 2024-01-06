Bir şarap grubuna daha yüzde 35 zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna daha yüzde 35 oranında zam yapıldığını paylaştı. Paylaşımında, "Şarap fiyatları ağır alkolle yarışıyor resmen" dedi.

Yeni yılla beraber birçok ürüne yapılan fiyat artışı devam ederken bir şarap grubuna daha zam geldi.

Mey şarap grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 zam geldiğini bildirdi. Paylaşımında, "Şarap fiyatları ağır alkolle yarışıyor resmen" açıklamasında bulundu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi kamuoyuyla paylaştı.